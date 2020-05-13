ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الثلاثاء إمكانية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بالخصوص.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية كيفية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية وبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة الأشغال العامة بنغازي وآليات حلحلتها.
وضم الإجتماع كل من:” رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق أبو بكر بوقيله،رئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بنغازي بوسيف السنوسي،مستشار رئيس مجلس الوزراء،رئيس المتابعة لأعمال الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني بشير مصباح إضافة إلى مدير إدارة السكرتارية بديوان رئاسة مجلس الوزراء عبدالمنعم الشعافي”.