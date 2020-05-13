ليبيا – حذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك أن أنقرة ستعتبر من وصفهم بـ”مليشيات الانقلابي خليفة حفتر ” (القوات المسلحة الليبية) هدفا مشروعا إذا استهدفت بعثات تركيا في ليبيا.

جليك وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب إثر اجتماع اللجنة المركزية للعدالة والتنمية الحاكم وفقاً لوكالة “الاناضول” التركية أمس الثلاثا استنكر حادثة سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من السفارة التركية في طرابلس قبل أيام وشدد على عدم إمكانية القبول بذلك.

وقال :” من الآن فصاعدا إذا استهدفت مليشيا حفتر بعثاتنا في ليبيا بأي شكل فسنعتبرها هدفا مشروعا” حسب تعبيره.

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الموالي لجماعة الإخوان المسلمين إختتم قائلاً :” على الجميع أن ينتبه إلى تصرفاته فإن استهداف الأهداف والبعثات التركية بأي شكل من الأشكال يعني أنهم سيجعلون من أنفسهم هدفا مشروعا لنا”.