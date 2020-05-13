أفغانستان – بعد يوم دام في أفغانستان، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه أمر الجيش بتحويل العمليات ضد حركة “طالبان” من دفاعية إلى هجومية.

وأكد غني في كلمة متلفزة بثت امس أنه أمر قوات الأمن بالتحول إلى وضع هجومي واستئناف عملياتها ضد الأعداء، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي “من أجل توفير الأمن في الأماكن العامة وإحباط هجمات وتهديدات “طالبان” وغيرها من الجماعات الإرهابية”.

وحمل الرئيس الأفغاني “طالبان” المسؤولية عن الاستمرار في تجاهل الدعوات إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا أن حكومة كابل لا تزال تعرض على الحركة التفاوض على اتفاق سلام.

وجاءت تصريحات غني بعد يوم دموي قتل فيه المسلحون 16 شخصا بهجوم على مستشفى في كابل، وأكثر من 20 شخصا بتفجير انتحاري استهدف جنازة في شرق البلاد، فيما نفت “طالبان” مسؤوليتها عن الهجومين.

المصدر: وكالات