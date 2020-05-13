ليبيا – قال رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا زيدان معتوق الزادمة إن الحل الذي يتفق عليه كثير من الليبيين يكمن في استمرار الالتفاف خلف الجيش الوطني ومساندته في معركة استرداد العاصمة والدولة الليبية والحفاظ على سيادتها ، مضيفًا :” الحل العسكري هو الخيار الحاسم لما تعيشه بلادنا من فوضى مسلحة”.

الزادمة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء أعرب عن رفضه دعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز لسراج للحوار ،قائلًا:” إن المجلس الرئاسي لا يملك قراره في ظل تغوّل الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي اختطفت العاصمة”، متسائلا:” كيف نعوّل على التحاور مع حكومة مرهونة لتركيا وقطر؟ “.