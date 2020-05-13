ليبيا – قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة إن هناك أكثر من ألفي قتيل بسبب من وصفه بـ”المجرم حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الذي يؤيده البعض حسب تعبيره.

الساعدي دعا خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء أهالى المنطقة الشرقية قائلاً :” يجب عليكم أن تصدحوا بالحق وإن عجزتم أخرجوا وأتركوا هذه القرية التي يسيطر عليها المجرم الجبار أما أن تتهم الناس وتحاول تشويه الآخرين المخالفين لك سياسياً وتلصق بهم التهم هذا لا يجوز” حسب زعمه.

واختتم قائلاً :” نحن رددنا على تنظيم القاعدة وتكلمنا عليهم وخالفناهم وهذا معروف لمن تابع الأحداث من 2001 وما بعده، المظالم يعملها حفتر الآن في بنغازي والناس تسكت عنه ولا تتكلم عن الظلم الذي تعرض له أيضاً الاطفال في طرابلس والعائلات في الفرناج و طريق الشوك وأبو سليم”.