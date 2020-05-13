السعودية – حققت السعودية قفزة نوعية في التحول في مجال الطاقة، حيث أحرزت تقدما بمعدل 12 نقطة في الترتيب العام.

وقال تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتحول في مجال الطاقة، إن المملكة تقدمت 12 نقطة لتصل إلى 40 نقطة في عدد من مؤشرات التقرير.

ويعتمد هذا التقرير على رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة، الذي يقيس أداء 115 اقتصادا فيما يتعلق بأدائهم الحالي في أنظمة الطاقة، وذلك عبر مجالات التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، واستعدادها للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة.

وشهد الأداء السعودي قفزة نوعية في غالبية مؤشرات التقرير، حيث شهد مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو تقدما بمعدل سبع نقاط، لتحل المملكة في المركز الـ32 عالميا، بينما شهد مؤشر رأس المال البشري ومشاركة المستهلكين تقدما بمعدل عشر نقاط، ومؤشر هيكل نظام الطاقة تقدما بمعدل نقطة واحدة.

أما الأداء الأفضل فكان في مؤشر أمن الطاقة والنفاذ إليها، والذي شهد تقدما بمعدل أربعين نقطة، من المرتبة 73 إلى 33.

وكانت المملكة قد شهدت تحسينات متعددة على مختلف الأصعدة المتعلقة بنظم الطاقة على مدى السنة الماضية، الأمر الذي يدل على أداء نظام الطاقة الحالي الإيجابي، واستعداد المملكة لتفعيل تحول الطاقة.

ويعتمد ذلك بشكل أساسي على التحسينات في زيادة مستويات رأس المال والاستثمار في تحويل الطاقة، والبيئة السياسية المستقرة في المملكة.

المصدر: “سبق”