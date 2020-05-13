ليبيا – بيّنت الشركة العامة للكهرباء أن أسباب زيادة ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية تعود لفقد أكثر من 350 ميغاوات اليوم الأربعاء نتيجة فصل خطوط نقل الكهرباء الرئيسية التي تربط محطة الجبل الغربي بالمنطقة الغربية.

الشركة العامة للكهرباء أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى قيام فرق الصيانة التابعة لقسمي خطوط غريان والزاوية بتتبع مسارات الخطوط المفصولة للعمل على صيانتها واعادتها للخدمة.

وطالبت الشركة المواطينن بتفهم حقيقة الوضع الصعب الذي تمر به الشبكة الكهربائية والأضرار الجسيمة التي لحقت بمكوناتها جنوب العاصمة والمتمثلة في إصابة دوائر النقل الرئيسية وعددها ثمان دوائر وخطوط نقل وعددها 61 خط إضافة إلى إصابة العديد من محطات التحويل المهمة.