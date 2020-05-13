المغرب.. صفر وفيات بكورونا لليوم الثاني على التوالي وتراجع كبير في الإصابات اليومية

المغرب.. صفر وفيات بكورونا لليوم الثاني على التوالي وتراجع كبير في الإصابات اليومية

المغرب – سجلت وزارة الصحة المغربية أمس صفر وفيات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، فيما شهد معدل الإصابات اليومية انخفاضا كبيرا منذ يوم أمس.

ووفقا للبيانات الجديدة، سجل المغرب 137 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ الإجمالي 6418، علما أن عدد الإصابات الجديدة كان أمس الاثنين عند 281 حالة.

وأكدت الوزارة تماثل 180 مريضا للشفاء ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2991 شخصا.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، إن الوزراة لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الكلي عند 188 حالة، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة شهدت تراجعا بنسبة 2.9%.

المصدر: RT + وكالة المغرب العربي للأنباء