روسيا – كشفت النجمة الروسية داريا كليشينا بطلة أوروبا للوثب الطويل، أنها تلقت عرضا غريبا من رجل مجهول لتصبح فتاة مرافقة، مقابل 200 ألف دولار شهريا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وردت كليشينا التي تعيش في أمريكا منذ عام 2013، على سؤال لمراسل موقع “Sports.ru” حول أغرب عرض تلقته، قائلة: “فتاة مرافقة. نعم، تصور؟ في أمريكا، وكان ذلك قبل بضعة أشهر. لقد مرت ستة أشهر كحد أقصى. لم أكن أتوقع هذا. كتب ذلك رجل لا أعرفه بكل بساطة ومباشرة في إنستغرام. أنا لا أوبخ أحدا أبدا، ولكنني أجبت على الفور وبقسوة: “أنا آسفة، ولكن هذا الاقتراح لا يهمني”. إلا أنه بدأ: “لا، انتظر، لا ترفض هكذا بسرعة، أنت لا تعرفين بأي شروط. هذا هو المبلغ المقابل”، “لا، انتهى، وداعا”.

وحول ما إذا كان المبلغ ضخما، ردت النجمة الروسية: “200 ألف شهريا. ثم جلست وفكرت: هل أنا حقا أشبه الفتاة التي يمكن أن توافق على ذلك؟”.

المصدر : وكالات