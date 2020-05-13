برلماني روسي: ما نشرته Financial Times عن وفيات كورونا في روسيا كذب عالمي

برلماني روسي: ما نشرته Financial Times عن وفيات كورونا في روسيا كذب عالمي

روسيا – انتقد برلماني روسي عن حزب “روسيا الموحدة” الحاكم، مقالة نشرتها صحيفة Financial Times وجاء فيها، أن عدد ضحايا جائحة كورونا في روسيا، أعلى بكثير من الإحصائيات الرسمية.

وقال نائب رئيس كتلة “روسيا الموحدة” عادلبيه شهاغوشف، إن على الصحيفة الأمريكية أن تشكف عن ماهية البيانات التي استندت إليها في زعمها بأن العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في روسيا يتجاوز بواقع 70% الأرقام الرسمية بهذا الشأن.

ووصف البرلماني مقالة Financial Times بأنها “تزوير ذو أبعاد عالمية”، وأكد أنه لا يستبعد أن تكون هذه المقالة مكتوبة “بناء على طلب من جهة ما”، حيث أن جائحة كورونا في روسيا تتطور وفقا لسيناريو غير كارثي.

وتابع شهاغوشف أن روسيا قد ترد في حالة مواصلة انتشار هذه الأخبار الكاذبة، قائلا إنها ستتخذ “خطوات تنظيمية معينة إذا لم يتم الاعتراف بعدم صحة هذه المعلومات”.

وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميلينا فوينوفيتش، أكدت مؤخرا عدم وجود مؤشرات تدل على تكتم روسيا على عدد ضحايا الفيروس.

وبحسب المعطيات الأخيرة، سجل في روسيا 232243 إصاببة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وجرى تسجيل 107 وفيات بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا، ليبلغ إجمالها 2116.

المصدر: تاس