بنك أوروبي يتوقع نمو الاقتصاد الروسي في 2021 بعد تراجع في 2020

بنك أوروبي يتوقع نمو الاقتصاد الروسي في 2021 بعد تراجع في 2020

لندن – توقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، في تقرير نشره اليوم، تراجع الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة 4.5%، على أن ينمو في العام القادم بنسبة 4%.

وعزا البنك الأوروبي تراجع الاقتصاد الروسي في 2020 لعاملين رئيسيين وهما هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وكان البنك قد توقع قبل اندلاع أزمة كورونا نمو الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة 1.7%.

كذلك توقع البنك، في تقريره حول الآفاق الاقتصادية، أن تشهد 37 دولة في أوروبا وآسيا وإفريقيا انكماشا في 2020 بنسبة 3.5% نتيجة تضرر السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وأسعار السلع الأولية بشدة بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا.

المصدر: “رويترز” + “تاس”