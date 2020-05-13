ليبيا – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن عملية ايريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا لا تستهدف أي طرف ليبي.

بوريل وخلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الذي عقد عبر دائرة فيديو مغلقة وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية أمس الثلاثاء أكد أن عملية ايريني تأتي لمساعدة الأمم المتحدة للدفع باتجاه حل النزاع وبسط الاستقرار في ليبيا.

وأشار المسؤول الأوروبي أنه تحدث قبل أيام مع المسؤولين الليبيين لإفهامهم بأن ايريني لا تستهدف أي طرف.

وفي السياق نفسه، أقر بوريل بأن الاعتراضات المالطية لا تزال تقف حجر عثرة أمام عملية ايريني وتمنعها من اطلاق عملها بالكامل رغم أنها انطلقت فعلاً بإمكانيات محدودة من فرنسا ولوكسمبورغ.

وشدد المسؤول الأوروبي على أن عملية ايريني تصب في مصلحة مالطا إذ أن أي العملية ستساعد في تحقيق الاستقرار في ليبيا ما سيؤدي إلى درء موجات المهاجرين مستقبلاً.

أما حول الدور التركي في الصراع الليبي، فقد عبر المسؤول الأوروبي عن قلقه تجاه ما سماه بأدوار خارجية في هذا النزاع ومنها دور أنقرة، وقال:” نعم أنا قلق من دور تركيا وغيرها”.