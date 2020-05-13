مصر – تحرص الفنانة هنا الزاهد على نشر صور وفيديوهات جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من حياتها الشخصية أو المهنية.



وأعلنت هنا ترشيحها لقائمة أجمل 100 وجه في العالم، وذلك بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي الخاص بمسابقة “tc candler”، حيث كتبت عبر حسابها على Twitter: “شكرا لترشيحي في أجمل ١٠٠ وجه في العالم لعام 2020”.

كانت الفنانة هنا الزاهد قد شاركت في موسم دراما رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل “الواد سيد الشحات”، بجانب كلا ‏من ‏زوجها ‏الفنان ‏أحمد فهمي، والفنان محمد عبد الرحمن‎ “توتا”، وعدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات.

المصدر : فن في الفن