الولايات المتحدة – أعلن الأمريكي دانا وايت، رئيس اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA”، رفض الروسي حبيب نورمحمدوف حامل اللقب، مواجهة الأمريكي جوستين غايتجي في الصيف.

ونقل موقع ” Sportsnet” عن وايت، قوله: “تحدثت مع حبيب، وقال إنه سيكون جاهزا في سبتمبر. نعم، لقد تحدثت عن الصيف. وتبادلنا الرسائل، وبدا مستعدا. لكنه الآن يتحدث عن سبتمبر”.

وأضاف رئيس اتحاد “UFC”: “لا أعلم كيف سيكون العالم في شهر سبتمبر، لكن أعتقد أنه سيبقى من الصعب على المرء السفر من بلد إلى آخر. أعتقد أن النزال سيقام في “جزيرة القتال” لكن لن أقول أين مكانها”.

يذكر أن “جزيرة القتال” هي جزيرة خاصة استأجرها مسؤولو “UFC” لإقامة النزال، الذي كان من المفترض أن يقام في 18 أبريل الماضي، ويجمع حبيب مع الأمريكي توني فيرغسون، لكن المواجهة ألغيت بين المقاتلين وذلك للمرة الخامسة.

وواجه جوستن غايتجي البالغ من العمر 31 عاما، مواطنه توني فيرغسون بدلا من حبيب، في النزال الرئيسي لدورة “UFC 249” للفنون القتالية المختلطة، والذي أقيم يوم الأحد الماضي، في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، وانتهى بفوز الأول بالضربة الفنية القاضية، ليحقق فوزه الـ22 خلال مسيرته الاحترافية مقابل هزيمتين.

المصدر: وكالات