ليبيا – رأى عضو مجلس النواب زياد دغيم أن موضوع المبادرات السياسية لحلحلة الأزمة الليبية لا يتوقف على نجاح مبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أو دعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج فقط بل بقدرة المجتمع الدولي على توظيف الأجواء الإيجابية المتمثلة بتأكيد سعي تلك القيادات نحو الحل السياسي.

دغيم وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء أوضح أن الشارع كالعادة منقسم بين قطاعات غير متفاعلة مع المبادرات السياسية وأخرى مهتمة.

وأعرب عضو مجلس النواب عن تفائله الحذر مما قد تحمله الأيام المقبلة على صعيد الحلول السياسية.