سوريا – صرح مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم، بأنه تم الإعلان عن مناقصة لاستيراد 200 ألف طن من القمح، روسي المنشأ، وهي أول مناقصة للعام الحالي.

وبين أنه تم وصول باخرة إلى مرفأ طرطوس، وتم البدء بتفريغ حمولتها البالغة 26 ألف طن قمح، روسي المنشأ، وهي كمية من أحد العقود المبرمة في العام الماضي، كما سيصل قريبا عدد من البواخر ضمن العقود المبرمة سابقا.

ولفت إلى أن الكميات، التي تصل من القمح الروسي يتم شحنها بشكل فوري من المرفأ إلى المطاحن، كونها جاهزة للطحن، وليست بحاجة إلى غربلة.

وأشار قاسم إلى أن الملتقى السنوي للقمح في رئاسة مجلس الوزراء، لبى كل متطلبات الفلاحين، وخلال اليومين القادمين سوف تباشر لجان مختصة بجولات على مراكز الاستلام لمعالجة أي صعوبة تظهر خلال استلام الموسم.

ونوه بأن التحضيرات مستمرة لاستلام موسم القمح عند بدء الحصاد، بداية الشهر القادم، حيث تم تجهيز المراكز وعددها 49 مركزا، مع وضع جميع التدابير لمنع الازدحام وتسهيل وصول الكميات وتسديد أثمان القمح للفلاحين.

ولفت قاسم إلى أن عودة طريق حلب – دمشق ساهمت بشكل كبير في تخفيض تكاليف نقل القمح، إضافة لسرعة وصوله إلى مراكز الاستلام والصوامع والمطاحن.

وكانت الحكومة خصصت مبلغ 450 مليار ليرة سورية لشراء القمح خلال الموسم الحالي، من الفلاحين، وتم تسليم دفعة أولى لحساب المؤسسة السورية للحبوب في المصرف الزراعي، وتبلغ 150 مليار ليرة سورية، حيث تم تسعير طن القمح من النخب الأول بـ225 ألف ليرة سورية.

المصدر: “الوطن”