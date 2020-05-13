ليبيا – جدّد رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ أمس الثلاثاء رفض بلاده لكافة مشاريع تقسيم ليبيا وتمسكها بإيجاد حل ليبي – ليبي للنزاع.

الفخفاخ وفي مقابلة مع قناة “فرنسا 24” الفرنسية وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية قال :” هناك من يريد التشكيك في موقفنا من الأزمة الليبية”.

وأضاف:” منذ 10 أيام قرر الرئيس قيس سعيد الاجتماع للتأكيد على موقفنا الرافض لكل مشاريع تقسيم ليبيا ودعم العمل الليبي – الليبي”.

وحشد الرئيس التونسي في هذا الاجتماع كلًا من رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية وقيادات الأمن والجيش لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وتابع الفخفاخ :” بعد أزمة جائحة فيروس كورونا سنقوم بدورنا من أجل الحل الليبي – الليبي” ، مضيفًا :” سنعمل بكل أخوية من أجل أن تتقارب كل ليبيا لبعضها.. القبائل وكل الأطراف تقترب لبعضها “.

وشدد رئيس الحكومة التونسي في ختام حديثه على أن بلاده هي أكبر متضرر من الوضع الراهن في ليبيا.