روسيا – أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، ألكسندر بلوشينكو، أن بقاء البشرية على قيد الحياة يتوقف على نجاح استيطان الفضاء الكوني.

وأضاف أن المريخ يعد أفضل كوكب للاستيطان آخذا بعين الاعتبار درجة حرارة الشمس المرتفعة باستمرار.

وأوضح قائلا إن دراسة الشمس تشهد أن نجمنا يتسخن في الوقت الراهن، ويتسخن معه تدريجيا كل من الأرض والزهرة والمريخ.

لذلك يبدو أن المريخ اليوم هو أفضل كوكب من وجهة نظر استيطانه من قبل سكان الأرض، مع العلم أن مسألة استيطان الفضاء الكوني هي مسألة بقاء البشرية وكل الكائنات الحية الأرضية على قيد الحياة.

فيما أشار المسؤول الروسي إلى أن الجينوم الوراثي لمستوطني المر يخ سيختلف على الأرجح في المستقبل عن جينوم سكان الأرض الحاليين.

وقال معلقا على مستقبل استيطان الزهرة إن هذا الكوكب لا يصلح للاستيطان رغم تشابهه مع الأرض، إذ أن درجة الحرارة على سطحه تبلغ 470 درجة مئوية فوق الصفر لكثافة غلافها الجوي. أما ضغط الجو هناك فيزيد عن ضغط الجو الأرضي بمقدار 90 مرة. ولا يمكن أن يعيش هناك أي كائن حي إلا في الطبقات العليا للغلاف الجوي حيث يمكن مقارنة درجة الحرارة والضغط بما هو عليه على الأرض.

ولم يستبعد بلوشينكو أن المسبار الروسي الأوروبي “إكزومارس – 2022 ” الذي يتوقع أن يطلق إلى المريخ عام 2022 سيسلط الضوء على آفاق استيطان المريخ في المستقبل.

المصدر: تاس