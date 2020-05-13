إيطاليا – استغل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، فترة الحجر الصحي المفروضة عليه في إيطاليا، بالتدرب مع نجله كريستيانو جونيور.

ونشر “الدون” عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، مقطع فيديو لتدريباته في حديقة منزله مع نجله البكر جونيو، وظهر الثنائي وهما يتبادلان الكرة.

وكان رونالدو، عاد مطلع الأسبوع الماضي إلى مدينة تورينو، معقل فريق يوفنتوس، من أجل الاستعداد للعودة إلى استئناف التدريبات الجماعية مع زملائه في فريق “السيدة العجوز”.

يذكر أن السلطات الصحية الإيطالية، أعطت الضوء الأخضر لأندية كرة القدم بمعاودة التدريبات الجماعية اعتبارا من 18 مايو الحالي، وذلك بعد أسابيع من تعليق الأنشطة الرياضية في إيطاليا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

المصدر: حساب رونالدو على “إنستغرام”