سوريا – قررت الحكومة السورية صرف رواتب العاملين في الدولة استثنائيا قبل موعدها بسبب عطلة “عيد الفطر”.

وطلب وزير المالية السوري مأمون حمدان من محاسبي الإدارات والمديرين الماليين لدى الجهات العامة العمل على صرف الرواتب والأجور للعاملين في الدولة القائمين على رأس عملهم وغيرهم لهذا الشهر فقط بدءا من يوم الأحد القادم.

وحسب تعميم حمدان فإن ذلك الإجراء يأتي “نظرا لحلول عيد الفطر السعيد بالتزامن مع تاريخ دفع الرواتب والأجور” المحدد في 23 من كل شهر.

وتباينت آراء السوريين حيال ذلك الإجراء إذ علق البعض على أن ذلك الإجراء ضروري استباقا للعيد، الذي يتطلب إنفاقا، بينما يقول آخرون إن صرف الرواتب قبل موعدها يعني أيضا أن فترة صرف الرواتب القادمة ستكون أطول، من المعتاد.

يذكر أن رواتب العاملين في الدولة وسطيا تعادل نحو 40 دولارا.

المصدر: RT