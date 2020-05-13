الولايات المتحدة – يواجه البعض مشكلات في النوم، لكن الأمر الأكثر صعوبة أحيانا قد يكون الاستيقاظ منه، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما يجعل الناس يكافحون من أجل النهوض من الفراش في الصباح.

ويسلط أطباء النوم الضوء على الأعراض الأساسية لفرط النوم، وهو المصطلح السريري للنوم المفرط، والذي يشمل النوم لساعات طويلة في الليل (عادة ما يتجاوز ثماني ساعات)، وصعوبة الاستيقاظ في الصباح، ومتاعب النهوض من السرير وبدء النهار، والترنح طوال اليوم وصعوبة التركيز.

ويؤكد خبراء في مستشفى جون هوبكنز أن “النوم الزائد مرتبط بالعديد من المشكلات الصحية”، وتشمل هذه المشكلات النوع الثاني من داء السكري وأمراض القلب والسمنة والاكتئاب والصداع.

ويتمثل العدد الأمثل لساعات النوم ما بين سبع إلى 9 ساعات في الليلة، لكن أستاذ الطب، فسيفولود بولوتسكي، أشار بأن: “هناك عددا من الحالات التي يمكن أن تعطل النوم أو تتعارض مع جودة نومك. هذا يقودك إلى الشعور بالتعب والكسل، حتى بعد قضاء ثماني ساعات في السرير”.

ويمكن أن تشمل هذه الحالات:

– توقف التنفس أثناء النوم:

تُعرف الحالة باسم انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهي اضطراب يسبب للمصابين به صعوبات في التنفس وتوقف التنفس فجأة أثناء النوم ليلا.

وتشمل أعراضه إصدار أصوات لهث أو شخير أو اختناق أثناء النوم والشخير بصوت عال والاستيقاظ كثيرا.

ولتحديد تشخيص توقف التنفس أثناء النوم، سيحتاج الطبيب إلى إحالة المريض إلى عيادة نوم متخصصة لإجراء الاختبارات.

– متلازمة تململ الساق:

تُعرف أيضا باسم داء ويليس إيكبوم، وهو حالة من الجهاز العصبي، تسبب رغبة ملحة لا تقاوم لتحريك الساقين.

وتتسم المتلازمة بالشعور بعدم الراحة في الساقين، مصحوبا بإحساسات أخرى (آلام قريبة من الحرقة، خَدَر، حكة، لسعات صغيرة)، وتظهر في أوقات السكون، خاصة عند النوم ليلًا، وكذلك عند الجلوس لمشاهدة التلفزيون، أو الاستلقاء في السرير.

وترتبط الحالة أيضا بالرجفان اللاإرادي للساقين والذراعين، وهي حركات الأطراف الدورية في النوم (PLMS).

ويعتقد أطباء الأعصاب أن أعراض متلازمة تململ الساق قد تكون مرتبطة بكيفية تعامل الجسم مع الدوبامين الكيميائي.

– صرير الأسنان:

هي عملية إطباق الأسنان على بعضها البعض أو احتكاكها ببعضها البعض بشدة مما يحدث صوتا، وغالبا ما ترتبط الحالة بالتوتر أو القلق.

ويمكن أن يساعد استخدام واقي الفم في علاج أعراض الحالة.

وتشمل الأعراض آلام الوجه والصداع وأوجاع الأذن والتصلب في مفصل الفك واضطراب النوم.

المصدر: إكسبرس