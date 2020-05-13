مصر – كشف الدولي المصري عمرو وردة، السبب الحقيقي لفسخ نادي لاريسا اليوناني لكرة القدم تعاقده معه، قبل نهاية فترة إعارته إليه.

وقال وردة المعار من باوك اليوناني لنادي لاريسا في تصريح لموقع “اليوم السابع” المصري: “لم أعمل أي شيء، رئيس نادي لاريسا تشاجر مع رئيس باوك، فقرر فسخ عقدي”.

وأضاف: “كيف يقول رئيس لاريسا إنني مثل مارادونا هذا الموسم بعد أدائي المميز ثم يقرر فسخ عقدي، اتخذ هذا القرار لأن الإعارة اقتربت من الانتهاء، فوجدها فرصة للرد على رئيس باوك”.

وكان نادي لاريسا، نشر أمس الثلاثاء، بيانا على موقعه، أكد فيه إن مالك النادي ألكسيس كوجياس، اتخذ قرارا بطرد عمرو وردة من صفوف الفريق، وأن السبب في ذلك هو ارتكاب اللاعب لمخالفات تأدييبة خطيرة، دون الكشف عن طبيعتها.

وانضم وردة، الذي سبق له أن تسبب في مشاكل عديدة سواء على صعيد الأندية التي لعب لها أو منتخب مصر، إلى لاريسا قادما من باوك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وخاض مع الفريق 23 مباراة في الموسم الجاري، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

المصدر: وكالات