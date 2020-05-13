كندا – تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في كندا حاجز الـ5 آلاف شخص، فيما أكد رئيس الوزراء جاستن ترودو ضرورة إجراء إصلاحات كبيرة تطال دور رعاية المسنين، حيث سجلت معظم الوفيات بالعدوى.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية الثلاثاء، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفعت بنسبة 2.9% لتبلغ 5049 حالة بعد أن كانت 4906 يوم الاثنين.

وقال ترودو للصحفيين الثلاثاء: “شهدنا مآسي مفجعة في دور رعاية المسنين وكذلك في دور التمريض في جميع أنحاء البلاد”، مشيرا إلى أن دور المسنين تعاني نقصا في الكوادر.

وأضاف أن دور المسنين تواجه “تحديات خطيرة” بسبب وتائر انتشار الفيروس بين المقيمين فيها، وأكد أن الحكومة ستعمل جاهدة خلال الأشهر المقبلة من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد للمشكلة.

وتشير البيانات المتعلقة بفيروس كورونا في كندا إلى أن دور رعاية المسنين في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، الأكثر اكتظاظا بالسكان، هي الأكثر تضررا من وباء كورونا.

المصدر: رويترز