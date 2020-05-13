لبنان – أعلنت الحكومة اللبنانية، امس حظرا شاملا لمدة 4 أيام بدءا من اليوم الأربعاء، وذلك بعد عودة الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد-19” إلى الارتفاع.

وأصدر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم قرارا، قضى بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتبارا من مساء الأربعاء 13 مايو، ولغاية صباح الاثنين المقبل الموافق 18 مايو.

ولفت القرار إلى أن وزارة الداخلية ستصدر في وقت لاحق بيانا مفصلا بالإجراءات التي ستطبق والاستثناءات.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 14 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 870.

المصدر: RT