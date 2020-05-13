ليبيا – تنفيذاً لقرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة حصر وتحديد أولويات مشاريع البُنية التحتية في مجالات المياه والصرف والطُرق والجسور والكهرباء والإنارة العامة عقدت اللجنة إجتماعها الأول أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس التسييري للبلدية.

الإجتماع تضمن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية الإتفاق على الإنتهاء من حصر المشاريع المستهدفة في مجال البنية التحتية داخل نطاق بلدية بنغازي في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخة.

وأكد المجتمعون على ضرورة رفع تقرير بنتائج الأعمال إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية على أن يتضمن التقرير أولويات هذه المشاريع بما يساهم في حل المشاكل والصعوبات والإختناقات داخل المدينة.