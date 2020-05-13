لبنان – قررت لجنة مكافحة فيروس كورونا في لبنان، اتخاذ إجراءات مشددة لتطبيق الحجر المنزلي منعا لتفشي الوباء في البلاد، بعدما تم تسجيل ارتفاع جديد بعدد الإصابات اليومية.

وأشارت اللجنة التي اجتمعت في السراي الحكومي، برئاسة رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، إلى أن “التراخي الكبير الذي شهدناه في الأيام الأخيرة من حالة التعبئة العامة، ومع وصول أعداد من اللبنانيين في الخارج بينهم عدد من الإصابات بالوباء، رفع من الأعداد اليومية للمصابين، إلى درجات خطيرة، ما فرض على اللجنة إصدار توصيات مشددة بمراجعة خطة التتبع وتفعيلها بطريقة أفضل، وذلك باتخاذ أشد الإجراءات والتدابير لتطبيق الحجر المنزلي ومعاقبة المخلين، منعا لتفشي الوباء، ووقوع إصابات كبيرة لا طاقة للبنان على تحملها”.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت اليوم حظرا شاملا لمدة 4 أيام بدءا من يوم غد الأربعاء، وذلك بعد عودة الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد-19” إلى الارتفاع.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 14 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 870.

المصدر: RT+ الوكالة الوطنية للإعلام