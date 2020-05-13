كوريا ج – أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية، أنها أجرت مؤتمرا عبر الفيديو مع الإمارات، للوقوف على مدى تقدم التعاون في مجال الطاقة النووية، وبحث الخطط المستقبلية للتعاون النووي بين الجانبين.

وترأس المؤتمر الذي عقد اليوم، ممثل التخطيط الدبلوماسي لعدم الانتشار النووي بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية بارك إيل، والرئيس التنفيذي لشركة “براكة الأولى” ناصر الناصري، ممثلين عن الجانبين.

وخلال المؤتمر، اتفق الجانبان على عقد المجلس الكوري الإماراتي الثالث رفيع المستوى للتعاون في مجال الطاقة النووية في كوريا الجنوبية في الوقت المناسب خلال العام الجاري، كما وافقا على تنفيذ اتفاقات مجموعات العمل الثلاث، التابعة للمجلس الرفيع المستوى.

وفي هذا الصدد، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن المؤتمر الافتراضي أتاح الفرصة لإعادة النظر في أسس التعاون، الذي يعد جوهر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بهدف تعزيزه والحفاظ على استمراره رغم جائحة كورونا.

المصدر: وكالة “يونهاب”