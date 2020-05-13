ليبيا – قال الباحث المتخصص في الشأن التركي محمد الديهي إن المجتمع الدولي يعلم مدى خطورة الدور التركي حول التدخل في ليبيا.

الديهي وخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”وفقاً لما نقلته صحيفة “الدستور” المصرية أمس الثلاثاء أوضح أن هناك تقارير دولية ترصد ممارسات وأفعال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سواء من خلال إرسال مرتزقة إلى ليبيا أو إرسال أسلحة بمخالفة قرارات مجلس الأمن الدولي حول فرض حظر دخول أسلحة إلى ليبيا أو تسليح جماعات متطرفة داخل الأراضي الليبية.

وأشار المتخصص في الشأن التركي إلى أن ممارسات تركيا تأتي على مرأى ومسمع جميع الأطراف الدولية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية،لافتًا إلى أنه يوجد الآن أكثر من 7 آلاف إرهابي داخل ليبيا أدخلهم أردوغان ومؤكداً أنه بمثابة تهديد حقيقي لدول الجوار سواء كانت دولًا عربية أو دولًا إفريقية أو دولًا أوروبية.