روسيا – اكد رئيس شركة “روس نانو” أناتولي تشوبايس، إن الضربة الرئيسية للأزمة التي سببها كورونا، أصابت صناعة النفط والغاز في روسيا، وقد يكون المخرج المحتمل من ذلك، في بناء اقتصاد ابتكاري.

وأضاف تشوبايس: “تتركز الضربة الرئيسية والمخاطر العالمية والاستراتيجية الرئيسية في روسيا اليوم، على قطاع النفط والغاز، وطبعا الاتجاه الرئيسي للخروج من الأزمة، هو الاقتصاد الابتكاري بشكل عام”.

وتابع تشوبايس القول: “يبدو لي أن هذه الأزمة ليست مجرد الجرس الأخير، بل هي ناقوس خطر… التحدي الرئيسي لاستراتيجية الأمن القومي لروسيا، مع الأخذ في الاعتبار أن النتيجة من الأزمة، تكمن في ضرورة تغيير هيكل الاقتصاد. المخرج هو الاقتصاد الابتكاري”.

وشدد تشوبايس، على ضرورة إعادة النظر في موقف الدولة تجاه الاقتصاد المبتكر، وضرورة إعادة النظر في قانون الضرائب وكذلك نظام التعليم.

وقال: “نحتاج إلى صناعة كاملة من private equity – الاستثمار المباشر، الذي هو في روسيا اليوم أقل 25 مرة مما هو عليه في الصين … ليست لدينا صناعة استثمارية مباشرة … الاستثمار المباشر يعني بالذات تطوير اقتصاد مبتكر”.

المصدر: نوفوستي