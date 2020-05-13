ليبيا – ترأس عضو الجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الثلاثاء الاجتماع الذي عقده رئيسا وأعضاء اللجنتين العلمية والعليا لمواجهة جائحة كورونا لمراجعة ماتم اتخاذه من إجراءات طيلة الأسابيع الماضية فيما يخص القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي بشأن حظر التجول إلا للضرورة حفاظا على سلامة المواطنين من الجائحة ومدى التزام البلديات بتنفيذه.

معيتيق أثنى بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على الجهود التي بذلت في هذا الشأن من قبل المختصين والجهات ذات العلاقة لإسهامها في الحد من الإصابة بالفيروس وفق البيانات اليومية الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتناول الاجتماع الآثار التي ترتبت لأقفال الأنشطة التجارية والاقتصادية والمؤسسات التعليمية وآليات معالجتها .

وأكد المجتمعون الاستمرار في تنفيذ قرار الحظر كما جاء من المجلس الرئاسي والعمل على دعم وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي حتى يتمكنا من تنفيذ المهام الموكلة لهما ومطالبة اللجنة العلمية تقديم برنامج عمل لإعادة مزاولة الأنشطة التجارية واستئناف الدراسة وتعديله بشكل دوري حسب مؤشرات انتشار الفيروس وذلك بعد إجراء عملية المسوحات العشوائية التي ستبدأ غداً ولمدة ثلاثة أيام.

هذا وحضر الإجتماع كل من وزير الحكم المحلي وأعضاء اللجنتين التي تضم وكلاء وزارت كل من:”الداخلية،المواصلات،المالية،الخارجية،عمداء بلديات طرابلس الكبرى،نائب رئيس جهاز الحرس البلدي”.