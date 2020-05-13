سوريا – كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري بسام حيدر عن وجود طلب كبير على إجازات استيراد المواد الغذائية الرئيسية منذ بداية رمضان، حيث أصبح عدد مستوردي السكر يفوق 30 مستوردا.

وتوقع المسؤول السوري زيادة الطلب في السوق من قبل المستوردين، مبينا أن الكميات المطلوب استيرادها جيدة جدا.

كما لفت إلى “زيادة عدد المستوردين للمواد، وخاصة الغذائية، منذ فترة تسبق شهر رمضان، وهذا بدأ يلحظ تدريجيا، فمثلا، أصبح عدد مستوردي مادة السكر يتخطى 30 مستوردا اليوم، بينما كان العدد أقل من ذلك بكثير في وقت سابق”.

ونوه بوجود زيادة ملحوظة مؤخرا، في طلب إجازات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وخاصة الزراعية منها، مع تحسن مستويات العمل والإنتاج في المعامل والقطاع الزراعي أيضا.

وأكد وجود طلب جيد حاليا على استيراد الأعلاف، مع وجود عدد كبير من المستوردين، بعد أن شهدت السوق بعض النقص من الأعلاف الفترة الماضية، كذلك الأمر بالنسبة للأسمدة، إذ أن هناك منافسة في الاستيراد لضمان توفر المادة بالكميات المطلوبة في السوق.

المصدر: “الوطن”