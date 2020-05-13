مصر – استبعد النجم الدولي المصري السابق أحمد حسام “ميدو”، إمكانية استكمال الدوري المصري لكرة القدم المتوقف حاليا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ونشر “ميدو”، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، تحدث خلالها عن رأيه في عودة بطولة الدوري المصري، وكذلك مصير المباريات المتبقية في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكتب “ميدو”: “في رأيي أن الدوري المصري لن يعود هذا الموسم وسيتم إلغاء جميع نتائجه.. أما مباريات إفريقيا المتبقية فسيتم لعبها في أسبوع واحد فقط، في سبتمبر، وفي دولة محايدة إذا لم يفاجئنا كورونا بموجة ثانية!”.

وفرض تفشي فيروس كورونا على أغلب دول العالم، إيقاف النشاط الرياضي منذ شهر مارس الماضي، كما تم إيقاف البطولات القارية خوفا من انتشار الإصابات بين اللاعبين بشكل أكبر.

وحتى قبل توقف النشاط كان فريق الأهلي، حامل لقب الدوري المصري، يتصدر جدول ترتيب البطولة بفارق كبير عن كل منافسيه، كما وصل رفقة غريمه ومواطنه الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مع قطبي الكرة المغربية الوداد البيضاوي والرجاء الرياضي.

أما في مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، فإن المنافسة على اللقب اقتصرت بين أربعة أندية وهي، نهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب، وبيراميدز المصري، وحوريا الغيني.

المصدر: وكالات