مصر – حالة من الفرحة انتابت عشاق مسلسل “البرنس” بعد ضرب “علا” وتجسدها نور لـ”فتحي” بحجر على رأسه خلال أحداث الحلقة التاسعة عشر، إذ شعر المشاهدون وكأن “علا” انتقمت لهم من بطش “فتحي” وتركه ابنة أخيه في الشارع.

وعلقت الفنانة نور على هذا المشهد المثير للجدل، عبر حسابها الرسمي على Instagram، ونشرت مشهد ضربها لأحمد زاهر وعلقت عليه ” قولتلك بلاش أنا يا فتحي”.

وقد انطلقت الاحتفالات بالأمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشهد ضرب “علا” لـ”فتحي” واعتبره الكثيرون انتصارا بسيطا للخير على الشر.

مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.

المصدر : فن في الفن