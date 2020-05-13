العراق – تلقى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، امس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني دومينك راب، وبحثا جملة من الملفات الثنائية.

وذكر بيان حكومي أن “الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من راب، قدم خلاله التهنئة بمناسبة توليه رئاسة الحكومة العراقية”.

وأضاف أن “راب أكد على استمرار الشراكة والتعاون ودعم بريطانيا للعراق، والتصدي للتهديدات المشتركة، وعلى رأسها الحرب ضد الارهاب”.

وأشار نقلا عن راب إلى أن “بريطانيا داعمة للحكومة العراقية سياسيا واقتصاديا، وأمنيا، وكذلك في جهود مكافحة جائحة كورونا”.

ورحب الكاظمي وفقا للبيان، بتطوير العلاقات بين البلدين، بما يحقق المصالح المتبادلة، ووجه لوزير الخارجية البريطاني دعوة لزيارة العراق، وعد الوزير بتلبيتها في أقرب فرصة، كما تمنى الكاظمي للشعب البريطاني أن يتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها.

المصدر: RT