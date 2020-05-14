سوريا – أفادت وكالة “رووداو” اليوم الخميس، بأن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” أحبطت محاولة هروب لعناصر من عائلات “داعش” في مخيم الهول بالحسكة، شمال شرقي سوريا.

وذكرت الوكالة أن “قسد” “أحبطت محاولة هروب في مخيم الهول، لثلاث نساء من الجنسية التركية من عائلات تنظيم “داعش”، حيث حاولن إضرام النيران في قسم المهاجرات بالمخيم، على أن تعم الفوضى ويتمكن من الهرب”.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن “عددا من أسر إرهابي “داعش” تمكن من التسلل من معسكر الهول إلى منطقة البو كمال السورية عبر مهربين والدخول إلى قضاء القائم غربي محافظة الأنبار” العراقية.

وأضافت أن “الأسر التي دخلت إلى منطقة سعده في وقت سابق، تعرضت لهجمات مسلحة بواسطة رمانات يدوية صوتية وهجومية نتيجة رفض السكان عودتهم إلى مناطقهم المحررة”.

ولفتت إلى أن “المعلومات الأولية تبين أن الذين دخلوا إلى المناطق المحررة مطلوبين للقضاء وأن القوات الأمنية تلاحقهم تمهيدا لاعتقالهم”.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن مخيم الهول يضم 73 ألف شخص، موزعين في 13 ألف خيمة، من بينهم 49 ألف طفل.

ويعد مخيم الهول أكبر مخيم لنساء وأطفال وعناصر داعش في سوريا والعراق.

المصدر: رووداو