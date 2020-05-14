ألمانيا – أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 933 ليصل إلى 172239.

كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع 89 ليصل إلى 7723.

وتسعى ألمانيا إلى رفع القيود على حركة التنقل منتصف الشهر القادم.

وكان الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة فتح تدريجي للحدود داخل التكتل بعد إغلاقها لمكافحة انتشار كورونا.

وحثت المفوضية الأوروبية على عودة حرية الحركة دون قيود داخل أوروبا مع اتباع خطط تشمل إلزام ركاب الطائرات بالكمامات والتباعد الاجتماعي.

المصدر: رويترز