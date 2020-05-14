ليبيا – أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أمس الأربعاء على أن عملية إيريني الاوروبية تهدف بشكل رئيسي إلى مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

دي مايو وخلال افادة أمام مجلس النواب الايطالي وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية قال إن التدفق المستمر للأسلحة هو أحد أكثر العوامل المزعزعة للاستقرار في الأزمة الليبية.

وأردف أن التدخلات الخارجية المتزايدة وكثافة تدفق المواد والمعدات لصالح طرفي النزاع تعيق أي احتمال لتحقيق السلام في ليبيا.

ولفت وزير الخارجية الى أن ايطاليا أصرت بشدة على أنه في هياكل القيادة وفي تحديد قواعد الاشتباك والمهارات اللازمة تم إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لمسألة أنه يمكن لبعثة ايريني العمل بطريقة محايدة ومتوازنة، مختتماً :”هذا هو السبب في الحث على تفعيل قدرات الاقمار الاصطناعية اللازمة لرصد الأراضي الليبية بأكملها”.