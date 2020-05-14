الشرطة الإسبانية توقف مهاجم ريال مدريد السابق

إسبانيا – أفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة الإسبانية أوقفت ،الثلائاء الماضي، مهاجم ريال مدريد السابق، الكولومبي إدوين كونغو، ضمن عملية لتفكيك شبكة ضالعة في تهريب المخدرات.

وذكرت شبكة “إي إس بي إن”، أن شرطة مكافحة تهريب المخدرات ألقت القبض على كونغو في مدريد قبل أن تطلق سراحه بعد استجوابه.

وأشارت الشبكة إلى أن الشرطة اعتقلت عشرة أشخاص آخرين ضمن القضية نفسها.

وكان كونغو (43 عاما)، انضم إلى ريال مدريد عام 1999، ولكنه لم يخض أي مباراة مع الفريق الأول للنادي الملكي، وظهر أكثر على الساحة الكروية بعد انتقاله إلى ليفانتي الإسباني عام 2002.

وعلى الصعيد الدولي، شارك كونغو مع منتخب كولومبيا في 17 مباراة، وكان ضمن تشكيلة الفريق في بطولة كوبا أمريكا في العامين 1999 و2004، واعتزل اللعب في 2009.

المصدر: وكالات