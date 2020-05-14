الأردن – جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رفض بلاده أي خطوات إسرائيلية تهدف لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

وقال الصفدي، إن أي قرار إسرائيلي لضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة، سيكون خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام العادل وستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وستجعل من خيار الدولة الواحدة حتميا.

وجاءت تصريحات الصفدي خلال مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا أرانكا غونزاليس.

وثمن الصفدي موقف إسبانيا والاتحاد الأوروبي المتمسك بالشرعية الدولية والداعم لحل الدولتين والمفاوضات المباشرة وفق الشرعية الدولية سبيلا للتوصل لحل للصراع.

وشدد الوزيران على استمرار العمل من أجل إطلاق جهد حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور حول سبل حل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكدا المضي في تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أردنية