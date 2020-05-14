ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن جماعة حزب العدالة والبناء التابع لتنظيم الإخوان المسلمين في مصراتة وقادة المليشيات فيها بعد إقحام مدينتهم في حرب فجر ليبيا التي اهلكت الحرث والنسل وحملت مصراتة الكثير من الدماء، دعموا الإرهاب في بنغازي ودرنة واجدابيا والجنوب.

امغيب أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أنه استمر شرهم فتعددت محاولاتهم الفاشلة في السيطرة على الهلال النفطي والآن يستخدمون الأطفال في القتال من أجل تحقيق احلام الغزاة الاتراك ويضحون بأهل مصراتة ومصالحهم وعلاقاتهم بالمدن الأخرى لنفس السبب.

وكشف أن هناك حديث عن توقيع اتفاقيات من قبل شخصيات من مدينة مصراتة في حكومة فائز السراج تهدد أمن وسلامة واستقرار الوطن بالكامل .