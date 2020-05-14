إسبانيا – رفضت إدارة برشلونة التوقيع مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، عام 2003، لتفضل ضم مواطنه ريكاردو كواريزما، بناء على تقرير كشافي النادي الكتالوني حينها.

وقال روبرتو فرنانديز، المدير الرياضي السابق لبرشلونة وفالنسيا، في تصريحات نقلتها صحيفة “سوبر ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الخميس: “كنت أعمل مع فالنسيا في 2003، وذهبنا مع كشافي البارسا لمتابعة مواهب البرتغال، ووقتها أعجب مسؤولو البارسا بالثنائي رونالدو وكواريزما، لكنهم اختاروا في النهاية اللاعب الثاني”.

ومن جهتها، ذكرت شبكة “برنابيو ديجتيال” الإسبانية، أن برشلونة فضل التعاقد مع ريكاردو كواريزما بدلا من رونالدو من سبورتنغ لشبونه بالرغم من الإعجاب الشديد لكشافي البارسا به، ولكن خوان لابورتا، رئيس برشلونة آنذاك رفض المخاطرة بضم الدون.

وأضافت الشبكة، أن المقربين من رونالدو أكدوا لبرشلونة ورئيسه لابورتا بأن الدون سيكون أفضل لاعب في العالم بالفترة المقبلة، ليرد المحامي الشهير بأنه في المستقبل كل شيء وارد، ولكنه لن يدفع 10 ملايين يورو مقابل ضم لاعب غير معروف “رونالدو”.

وتعاقد برشلونة مع كواريزما مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، لكنه فشل في إثبات نفسه مع النادي الكتالوني، وعاد بعد عام فقط إلى البرتغال لينضم إلى صفوف فريق بورتو، على عكس كريستيانو الذي أصبح نجما لامعا صنع الأمجاد مع ناديي مانشستر يونايتد وريال مدريد، ولايزال كذلك مع يوفنتوس.

يذكر أن ريكاردو كواريزما بدأ مسيرته إلى جانب رونالدو في فريق سبورتنغ لشبونة، وقاد الثنائي منتخب البرتغال إلى التتويج بلقب بطل “يورو 2016” في فرنسا.

المصدر: وكالات