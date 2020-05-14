إيطاليا – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي امس أن الحكومة وافقت بعد تأخر طويل على حزمة تحفيز بـ55 مليار يورو (59.6 مليار دولار) لمساعدة الشركات والأُسر على اجتياز كورونا.

وقال كونتي عقب اجتماع لمجلس الوزراء: “عكفنا على هذا المرسوم مدركين أن البلد يمر بظرف بالغ الصعوبة.. إنه يحقق المتطلبات الضرورية لكي تتيح مرحلة إعادة الفتح هذه فرص التعافي الاقتصادي والاجتماعي”.

ويتضمن التحفيز، الذي يعقب حزمة أولى حجمها 25 مليار يورو أقرت في مارس الماضي، مزيدا من المنح والإعفاءات الضريبية لمساعدة الشركات في خضم التباطؤ الاقتصادي، ويقدم مساعدات متنوعة للأسر، تشمل دعما لرعاية الأطفال وحوافز لتعزيز القطاع السياحي المنكوب.

وتتوقع الخزانة، أن يرفع الإنفاق الإضافي فضلا عن انهيار حصيلة الضرائب عجز الميزانية إلى 10.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذ العام، في حين من المتوقع أن يرتفع الدين العام حوالي 20 نقطة مئوية إلى 155.7 بالمئة من الناتج الإجمالي.

ولم تتضح التفاصيل الكاملة لحزمة التحفيز، لكن مسودتها أظهرت، أن الحكومة رصدت 15 مليار يورو إضافية لتمويل برامج التسريح المؤقت للعاملين كي لا تلجأ الشركات إلى الاستغناء النهائي.

المصدر: “رويترز”