الولايات المتحدة – حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قادة إسرائيل، على الأخذ في الاعتبار جميع العناصر المتعلقة بالضم الفعلي المقترح للضفة الغربية المحتلة، حتى تتسق مع خطة واشنطن للسلام.

وقال بومبيو في تصريح لصحيفة “هايوم” الإسرائيلية امس إنه تمت مناقشة قضية الضم ولكن أيضا العديد من القضايا الأخرى المتصلة بها مثل كيفية التعامل مع كل العناصر المتعلقة بالأمر وكيفية التأكد من أن تلك الخطوة اتخذت بشكل مناسب لتحقيق نتيجة تتسق مع رؤية السلام.

وقام بومبيو بزيارة لإسرائيل استغرقت يوما واحدا تضمنت الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف بيني غانتس.

وفي وقت سابق اليوم، ناقش بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقويض النشاط الإيراني وتحجيم موارده، وصرح بأن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا يتزعزع.

وأضاف بومبيو: “جيد أن تكون في إسرائيل مرة أخرى اليوم مع نتنياهو، أجرينا مناقشة مثمرة حول الطرق التي يمكننا من خلالها العمل معا لمواجهة العديد من التحديات المشتركة التي نواجهها.. كالعادة، للولايات المتحدة صديق عظيم في إسرائيل”.

واعتبر بومبيو أن إيران تستخدم مواردها الاقتصادية من أجل بث الرعب في جميع أنحاء العالم، في وقت يعاني فيه شعبها من أزمة صحية واقتصادية مدمرة.

المصدر: رويترز