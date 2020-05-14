ليبيا – نقلت وكالة رويترز عن وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية يوم الخميس أن شركة البترول التركية قدمت طلبا إلى لحكومة السراج للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

ونقلت الوكالة عن فاتح دونماز وزير الطاقة التركي قوله إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية وجاء ذلك خلال حديث له أثناء مؤتمر يوم الأربعاء.

ووفقًا لرويترز فقد تؤجج الخطوة التوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية. وكانت حكومة السراج وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا قبالة درنة. وتعارض اليونان وقبرص ومصر وغيرهم الاتفاق لكونه مخالفًا للقانون الدولي علاوة على عدم نيل حكومة السراج الثقة التي تخولها عقد اتفاقيات اضافة الى أن اتفاق الصخيرات قد نص على اطلاع البرلمان الليبي بهذا الدور وهو ما ترفضه تركيا رغم ان برلمانها كان قد صادق على الاتفاقية التي يعارضها أيضا الاتحاد الأوروبي. المرصد – متابعات