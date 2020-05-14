إيطاليا – أعلن فريق “فيراري” الإيطالي المنافس في بطولة العالم لسباقات “فورمولا 1” للسيارات، أن السائق الإسباني كارلوس ساينز، سيقوده في موسمي البطولة 2021 و2022 خلفا للألماني سيباستيان فيتل.

وقال رئيس فريق “فيراري”، ماتيا بينوتو، اليوم الخميس: “في ظل خبرته لخمسة مواسم في السباقات، أثبت كارلوس أنه صاحب موهبة كبيرة وأنه يمتلك المقدرة الفنية والقدرات المطلوبة التي تجعل منه العنصر المثالي للانضمام لأسرتنا”.

وسيقود ساينز الفريق الأحمر إلى جانب الفرنسي شارل لو كلير.

وكان ساينز (25 عاما)، انضم لفريق “مكلارين” في العام الماضي، وسيكون “فيراري” رابع فريق يقود له بعد ظهوره الأول في الفئة الأولى في 2015 مع “تورو روسو”، الذي يتخذ من إيطاليا مقرا له.

يذكر أن فيتل، بطل العالم سابقا أربع مرات، أعلن رحيله عن فريقه الحالي “فيراري” عقب نهاية هذا الموسم، دون الكشف عن وجهته المقبلة.

المصدر: رويترز