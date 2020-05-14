عالم نباتات روسي مهدد بالسجن 40 عاما لاصطياده خنفساء في سريلانكا

سريلانكا – شهدت سريلانكا فضيحة متعلقة بإلقاء القبض على عالم النباتات الروسي، ألكسندر إيغناتينكو، من مدينة روستوف على الدون بتهمة جمع الجعلان النادرة الميتة.

وصل عالم النباتات الروسي المولع بجمع النباتات إلى سريلانكا المشهورة بجعلانها النادرة. وأقام في فندق واقع بالقرب من إحدى المحميات القومية. حيث عثر إيغناتينكو على عدد كبير من الجعلان الميتة الملونة.





وقرر الشاب جمع بعضها واعتزم تصويرها وتحميل صورها الفوتوغرافية على شبكة التواصل الاجتماعي VK.

وفي اليوم التالي قرر الشباب القيام بنزهة أخرى في المحمية ليجمع أنواعا أخرى من الجعلان. لكن أمن الفندق أخضعوه للتفتيش الشخصي حيث اكتشفوا في أحد جيوبه جعلين. ثم قاموا بتفتيش غرفته فعثروا على كمية من الجعلان الميتة، ما منحهم الحق باحتجاز الشاب وتسليمه للشرطة المحلية.

يذكر أن قوانين سريلانكا تحظر تصدير الحيوانات والنباتات النادرة من البلاد وتقضي بالسجن لمدة 40 عاما لكل من يحاول تصديرها.

مع ذلك فإن السلطات فرضت حظرا على إجراء أية دراسات علمية في هذا المجال .

فيما يتعلق بالعالم الروسي الشاب تم الإفراج عنه بعد أسابيع بسبب اتخاذ السلطات المحلية إجراءات احترازية متعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا.

لكن ألكسندر قال في حديث أدلى به للصحفيين الروس إن ملفه لا يزال مفتوحا ويمكن اعتفاله في أي وقت بعد رفع إجراءات الحجر الصحي في البلاد.

وقال مدير حديقة الحيوان في مدينة روستوف على الدون حيث يعمل العالم الشاب إنه قد بعث برسالة إلى قنصلية روسيا بسريلانكا للمساعدة في إعادة، ألكسندر إيغناتينكو، إلى بلاده.

المصدر: لايف