فلسطين – اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، “إن صناع نكبتنا أرداوا أن تكون فلسطين أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، ومارسوا أبشع المؤامرات والضغوط والمجازر والمشاريع التصفوية، وآخرها صفقة القرن”.

وأضاف عباس، في كلمة مساء الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ72 لنكبة فلسطين: “لقد مددنا أيدينا لسلام عادل وشامل، على أساس قرارات الشرعية الدولية، ولا يزال يحدونا الأمل بتحقيق ذلك، لكننا لن ننتظر إلى الأبد، فلا شيء أغلى عندنا من فلسطين، ولا شيءَ أكرم عندنا من شعبنا وحقوقِه الوطنية”.

وهدد عباس، “بإعادة النظر في الموقف الفلسطيني، من كلِ الاتفاقات والتفاهمات، سواء مع إسرائيل، أو مع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وسنكون في حل من كل تلك الاتفاقات والتفاهمات، إذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من أراضينا المحتلة، وسنحمل الحكومتين الأميركية والإسرائيلية كل ما يترتب على ذلك من آثار أو تداعيات خطيرة”.

وأضاف أن “الإنسان الفلسطيني هو أغلى ما نملك، ولذلك نعمل بكل طاقاتنا وإمكاناتنا، حتى ولو كانت قليلة ومتواضعة، من أجلِ حمايته، ولعل ما قمنا به خلال هذه الأزمة الكونية التي يواجهها العالم أجمع جراء تفشي فيروس كورونا، هو مثال واضح على أن دولة فلسطين تضع الإنسان وحياته فوق كل اعتبار، حيث كنا السباقين في ذلك”.

المصدر: “وفا”