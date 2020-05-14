في مثل هذا اليوم.. حقق المصري صلاح إنجازا تاريخيا غير مسبوق

في مثل هذا اليوم.. حقق المصري صلاح إنجازا تاريخيا غير مسبوق

سويسرا – احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالإنجاز التاريخي الذي حققه الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي، في مثل هذا اليوم من العام 2018.

وكتب الـ”فيفا” في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “الملك المصري محمد صلاح، فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي في مثل هذا اليوم من العام 2018، وكان أول لاعب ينجح في تسجيل 32 هدفا في موسم يتكون من 38 جولة”.

ونجح صلاح في تخطي أرقام نجوم كبار تألقوا في الدوري الإنجليزي، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق، والفرنسي تيري هنري، أسطورة نادي أرسنال، والأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم ليفربول السابق.

وكان صلاح، انضم إلى ليفربول في العام 2017 قادما من روما الإيطالي، وسجل في موسمه الأول مع “الريدز” 32 هدفا، لينال جائزة هداف الدوري الإنجليزي برقم قياسي، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في “البريمير ليغ”.

وتوج صلاح في الموسم الماضي أيضا، بلقب هداف الدوري الإنجليزي (برصيد 22 هدفا)، مناصفة مع زميله في نادي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال.

أما في هذا الموسم المتوقف حاليا على خلفية تفشي فيروس كورونا، فإن صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، ويبتعد بفارق ثلاثة أهداف فقط عن متصدر القائمة، الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

المصدر: “فيفا” + RT