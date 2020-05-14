انجلترا – تدرس مجموعة سيتي لكرة القدم “City Football Group” التي تمتلك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاستحواذ على ناد روسي لكرة القدم، وذلك وفقا لموقع “RB-Sport”.

وتأسست مجموعة سيتي لكرة القدم “City Football Group” التابعة للشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، القابضة عام 2014، للإشراف على إنشاء وإدارة مجموعة من نوادي كرة القدم، تحت رعاية نادي مانشستر سيتي.

وتدير مجموعة أبوظبي الاتحاد للتنمية والاستثمار هذه المجموعة، التي تضم عددا من الأندية، وهي: مانشستر سيتي، نادي نيويورك سيتي الأمريكي، نادي ملبورن سيتي الأسترالي، نادي يوكوهاما مارينوس الياباني، مونتيفيديو سيتي الأوروغوياني، مومباي سيتي الهندي، جيرونا الإسباني، ونادي ” Sichuan Jiuniu F.C.” الصيني، ولوميل البلجيكي.

وفقا لمعلومات “RB-Sport”، فإن المجموعة “CFG” مهتمة الآن بسوق روسيا لكرة القدم، وذلك بعد أن نال إعجاب المسؤولين فيها تنظيم روسيا لنهائيات بطولة كأس العالم 2018، واهتمام السكان في البلاد بكرة القدم.

وأجرى مسؤولو “CFG” محادثات بالفعل في فبراير، عبر وسطاء مع أحد الأندية الروسية. ولكن تم تعليقها في ذلك الوقت، بسبب مشاكل مانشستر سيتي مع قواعد اللعب المالي النظيف، ومن ثم انتشر وباء كورونا.

وتدرس مجموعة “City Football Group” بشكل أساسي أندية الدوري الروسي الممتاز، وهي مستعدة للاستحواذ على جزء من الأسهم والاستثمار في الفريق، وذلك وفقا للمبدأ نفسه، حيث اشترت جزئيا الحقوق على مومباي سيتي وجيرونا ويوكوهاما و” Sichuan Jiuniu F.C” ولوميل.

المصدر: “bookmaker-ratings.ru”