نيمار قد يلعب إلى جانب رونالدو في يوفنتوس

نيمار قد يلعب إلى جانب رونالدو في يوفنتوس

إيطاليا – دخل نادي يوفنتوس الإيطالي من جديد في الصراع على ضم النجم البرازيلي نيمار، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة تتضمن انتقال باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأجرى الإيطالي فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس “البيانكونيري”، اتصالات بوالد نيمار، من أجل التعاقد مع اللاعب، في الصيف الماضي، عندما كان برشلونة يتقدم أكثر فأكثر لإنهاء عودة البرازيلي إلى أسوار “كامب نو”، ولكن محاولات الطرفين باءت بالفشل.

ووفقا لبرنامج “7 Gold” الإيطالي الناطق بالإنجليزية، فإن مشروع يوفنتوس قد يجذب النجم البرازيلي الذي يفكر في مغامرة جديدة خارج فرنسا.

وأشار البرنامج إلى أن يوفنتوس بدأ العمل على ضم نيمار ليشكل ثنائيا هجوميا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يمكن أن يكون الثنائي مرعبا لإيطاليا وأوروبا أيضا، مع الإشارة إلى أن الأرجنتيني باولو ديبالا سيكون ضمن الصفقة التبادلية.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2017 مقابل 222 مليون يورو بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، ليكون أغلى لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة.

المصدر: وكالات